Stufa elettrica POTENTE con display per la temperatura a circa 29€

Se fai presto oggi puoi fare un ottimo acquisto e portarti a casa un termoventilatore potentissimo a un prezzo davvero vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la stufa elettrica Homcom a soli 29,95 euro, invece che 41,95 euro.

Questa piccola stufa elettrica a un design molto elegante e si adatta perfettamente a ogni ambiente di casa tua. È dotata di un pratico display dove potrai regolare facilmente la temperatura per avere il calore che desideri. È compatta ma molto potente e quindi riesce a riscaldare anche una stanza grande in poco tempo.

Stufa elettrica Homcom per risparmiare sulla bolletta

Grazie a questa stufa elettrica potrai risparmiare sulla bolletta scegliendo tra tre diverse impostazioni quella che più si adatta alle tue esigenze. Potrai decidere se avere una potenza da 800 W, dal 1200 W o da 2000 W. Alla massima potenza è in grado di riscaldare una stanza di circa 18m² in pochissimi secondi. Inoltre il suo design compatto la rende perfetta per poterla mettere anche sotto una scrivania o addirittura agganciarla a una parete.

Potrai regolare la temperatura sul pratico display scegliendo tra 5° C fino a 50° C. In questo modo avrai sempre sotto controllo i gradi presenti nella stanza e riuscirai ad avere il giusto calore senza sprechi. Inoltre è dotato anche un timer che potrai regolare in modo che la stufa si accenda o si spenga quando vuoi tu. Ha un sistema di protezione dal ribaltamento che spegne in automatico la stufa in caso di caduta accidentale.

Se vuoi risparmiare sulla bolletta avendo comunque una casa calda allora questa è sicuramente l’offerta giusta. Prima che finisca vai su Amazon e acquista la tua stufa elettrica Homcom a soli 29,95 euro, invece che 41,95 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

