Striscia LED TP-Link al 30% di SCONTO su Amazon: sta andando a ruba

La striscia LED TP-Link Tapo L920 è la soluzione ideale se stavi cercando un modo per ravvivare l’atmosfera di casa tua, specialmente se stai giocando o guardando una serie TV o il tuo film preferito alla TV. Amazon ti offre in esclusiva una grande occasione con il 30% di sconto che ti permette di pagarla soltanto 34,99 euro invece di 49,99. E adesso te ne parleremo un po’.

Striscia LED TP-Link in offerta: le caratteristiche

La striscia LED TP-Link Tapo L920-5 offre un’ampia gamma di possibilità grazie ai suoi 16 milioni di colori disponibili. Puoi scegliere tra una varietà di tonalità di bianco, dalla luce fredda alla luce calda, per adattare l’atmosfera alle tue esigenze in ogni momento.

Che tu voglia creare un’atmosfera romantica per una cena, una luce vivace per una festa o un’illuminazione rilassante per una serata tranquilla, questa striscia LED può farlo tutto.

La tecnologia RGBIC integrata ti consente di visualizzare più di un colore sulla striscia contemporaneamente. Puoi controllare 50 diverse zone di colore separate, creando effetti di illuminazione dinamici e mozzafiato.

La striscia LED è inoltre compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, consentendoti di controllarla con semplici comandi vocali. Puoi anche salvare le impostazioni predefinite per diverse occasioni, in modo da poter richiamare rapidamente i tuoi scenari di illuminazione preferiti tramite l’app Tapo.

Naturalmente, puoi tagliare la striscia LED alla lunghezza desiderata e applicala su qualsiasi superficie grazie al pratico supporto adesivo. L’installazione è un gioco da ragazzi e non richiede alcun hub aggiuntivo. Basta collegare la striscia alla tua rete Wi-Fi e sei pronto per personalizzare i tuoi ambienti.

Per concludere, puoi persino programmare la striscia LED per accendersi e spegnersi automaticamente in determinati giorni e orari. Inoltre, la modalità assenza simula la tua presenza in casa per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati durante la tua assenza.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon e acquista la striscia LED TP-Link Tapo L920-5 oggi stesso a soli 34,99 euro anziché 49,99 euro. Trasforma il tuo spazio vitale in un’opera d’arte luminosa e personalizzata con questa striscia LED di alta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.