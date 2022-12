Striscia LED Govee in offerta lampo su Amazon: e la controlli con Alexa

Se vuoi farti un fantastico regalo di Natale che in qualche modo faccia risplendere la tua TV non puoi ignorare questa striscia LED di Goove che puoi acquistare in offerta lampo su Amazon. La promozione è disponibile soltanto per le prossime ore e ad esaurimento richieste e ti permette di risparmiare circa 25 euro. È una grande occasione.

Striscia LED Govee in offerta: la controlli con smartphone, Alexa e Assistente Google

Questa striscia LED WiFI per TV ha una lunghezza di 3.8 metri ed è perfetta per TV e monitor PC da 55 a 65 pollici. Con la fotocamera a 1080p inclusa nella confezione, il sistema è in grado di riconoscere automaticamente i colori sullo schermo della TV e applicarli così alla striscia.

Puoi anche scegliere l’innovativa Modalità Musica che, grazie al microfono integrato, ti permette di far lampeggiare la striscia in base al suono prodotto dalla tua TV. Una soluzione perfetta ad esempio per giochi o feste.

In tutti gli altri casi, come il cinema, le serie TV e il gioco, è più adatta la modalità tradizionale che ti permette di avere un’esperienza ancora più coinvolgente e immersiva con le immagini che vedi a schermo. La striscia può essere controllata da smartphone con l’app Govee Home, con la scatola di comando inclusa nella confezione o anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Facile da installare, può essere un fantastico regalo di Natale per te o per qualcuno che conosci appassionato di questo genere di soluzioni. Approfitta subito dell’offerta lampo di Amazon prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.