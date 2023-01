Striscia LED Elgato da 16 milioni di colori crolla sotto i 28€ su Amazon (-53%)

Offerta a sorpresa di Amazon sulla striscia LED di Elgato da 16 milioni di colori, marchio leader del settore audiovisivo per i content creator e le persone che lavorano in smart working. Un’offerta destinata però a esaurirsi a breve.

Light Strip di Elgato da 16 milioni di colori e 2000 lumen è in offerta in queste ore a 27,99 euro, per effetto dello sconto del 53% su un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 59,99 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon: completando l’ordine ora non solo ti assicuri uno sconto di oltre metà prezzo, ma anche la spedizione gratuita e la consegna ultra-rapida entro la giornata di mercoledì.

53% di sconto sulla striscia LED Elgato da 16 milioni di colori

Il modello in offerta è la striscia LED Light Strip Elgato lunga 2 metri, da 16 milioni di colori e 2.000 lumen. Grazie ai 16 milioni di colori sei libero di impostare l’atmosfera che preferisci, cambiandola a seconda dell’ora del giorno, del tuo amore o dell’attività da svolgere.

Se è la prima volta che la acquisti, ti sorprenderai per quanto sia facile da tagliare e per la sua aderenza, tanto che puoi attaccarla con una semplicità disarmante su tutte le superfici lisce.

Un altro punto di forza della Light Strip di Elgato è la compatibilità totale con i dispositivi tech: puoi ad esempio regolare la luminosità spostando semplicemente il mouse, oppure impostare l’atmosfera ideale con lo smartphone (sia telefoni Android che iPhone). Sei tu a scegliere, sei tu ad avere il pieno controllo della situazione.

Aggiungi ora nel carrello la striscia LED Elgato da 16 milioni di colori per risparmiare più di 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.