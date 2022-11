Striscia LED che meraviglia, 44 tasti e colori MOZZAFIATO

Crea un’atmosfera unica e strabiliante in qualsiasi angolo della tua casa grazie a questa Striscia LED RGB di Govee.

La trovi su Amazon grazie a questa all'offerta che ti permette di risparmiare il 24%, in questo modo potrai acquistarla a soli 15,19€.

Con Amazon Prime potrai riceverla a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia.

Rendi la tua casa piena di colore con questa striscia LED

Hai sempre desiderato rendere unica la tua casa e adesso puoi farlo grazie a questa straordinaria Striscia LED di Govee. Con la sua lunghezza totale di 5 metri è perfetta da mettere ovunque tu voglia. Pensa che puoi creare una cornice per il televisore o applicarla dietro la tua scrivania per rendere ancora più straordinaria la tua postazione da gaming.

L’installazione è un gioco da ragazzi: con il retro biadesivo ci metti un secondo ad attaccarla dove desideri. Non devi far altro che prendere le misure e se hai bisogno di accorciarla, sulla lunghezza ci sono dei punti preindicati che ti permettono di non creare problemi.

Per poterla gestire hai a disposizione un comodissimo telecomando che arriva in dotazione. Con 44 tasti a portata di mano, puoi scegliere il colore che più ti piace e modificare tanti altri paramenti con un solo tocco. Ti faccio sapere che ha integrate 6 modalità differenti che rendono l’esperienza unica.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta e acquista la tua Striscia LED RGB di Govee allo straordinario prezzo di 15,19€ grazie allo sconto del 24% andato online su Amazon.

Con Amazon Prime potrai inoltre usufruire di spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

