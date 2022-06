Streaming pirata, torrent e IPTV: ecco chi rischia la cancellazione

Secondo quanto riportato da TorrentFreak, dozzine di siti streaming pirata, torrent e IPTV illegali stanno rischiando la chiusura. Il motivo? Una serie di documenti depositati in un tribunale statunitense con elencati gli indirizzi di chi illegalmente diffonde contenuti protetti dai diritti d’autore.

Ad aver iniziato questa importante battaglia contro l’illegalità dei contenuti online è stata l’Alliance for Creativity and Entertainment che sta indagando da tempo su diverse piattaforme. Questa associazione raccoglie le più grande industrie dell’intrattenimento per combattere la pirateria online.

A essere stati messi sotto la lente di ingrandimento sono Cloudflare, società americana che si occupa di content delivery network, servizi di sicurezza internet e servizi di DNS distribuiti, e Tonic. Nella lettera aperta inviata a Cloudflare da Alliance for Creativity and Entertainment, per la lotta allo streaming pirata, torrent e IPTV illegali, si legge:

La citazione richiede che tu fornisca informazioni sulle persone che offrono materiale illecito tramite i domini sopra descritti: magistv.net, 6iptv.com, xtremehdiptv.org. Ciò includerebbe i nomi delle persone, gli indirizzi fisici, gli indirizzi IP, i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail, le informazioni di pagamento, gli aggiornamenti dell’account e la cronologia dell’account.

Streaming pirata, torrent e IPTV: l’elenco completo delle piattaforme sotto indagine

La diffida inviata a Cloudflare e Tonic da Alliance for Creativity and Entertainment ha permesso di conoscere anche quali sono le piattaforme streaming pirata, torrent e IPTV illegali che sono indagate e che rischiano la chiusura:

123moviesfree.so

123movieshub.tc

123watchmovies.co

2embed.ru

blogdepelis.io

cine-calidad.com

cleave.me

cuevana.pro

cuevana3.cc

d123movies.to

dytt89.com

ffmovies.sc

pelisplay.co

putlockers.li

replis.red

replis24.co

serieflix.video

hackstore.la

suzihaza.com

freetelevision.net

we-play.live

ymovies.to

bflix.watch

123moviesfree.love

pelis24.se

magistv.net

6iptv.com

xtremehdiptv.org

vw-source.com

futbollibre.net

Il nostro consiglio è quello di affidarsi a piattaforme legali che non comportano rischi e che permettono di fruire contenuti interessanti e vari. Ovviamente non sono gratuite, è vero, ma in ogni caso optare per lo streaming pirata, torrent e IPTV spesso nasconde un prezzo da pagare, prima o poi.

Ad esempio, potresti scegliere il servizio offerto da Amazon Prime Video. Oltre ad accedere a una piattaforma ricca di contenuti tra cui film, serie TV, show, sport e tanto altro, avrai diritto a consegne gratuite e veloci per milioni di articoli venduti su Amazon.it e Amazon Music con milioni di brani in streaming.

Notizia recente, contro lo streaming pirata in Italia scenderà in campo anche AGCOM. Una notizia importante che evidenzia quanto si sia intensificata la lotta all’illegalità nel diffondere contenuti protetti dai diritti d’autore.

