Streets of Rage 4 disponibile su iOS e Android: trailer di lancio

Strets of Rage 4, il picchiaduro a scorrimento in 2D e iconico franchise SEGA, è disponibile adesso anche per dispositivi iOS e Android. Il gioco può essere acquistato ad un prezzo di 7,99€ ed è identico alle più note versioni per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.

Playdigious è lo sviluppatore che si è occupato del titolo specificando che non si tratta di un semplice porting delle altre versioni, ma di un gioco che è stato appositamente realizzato per le piattaforme mobile, pur mantenendo lo spirito e i contenuti dell’originale. Di seguito, il trailer di lancio.

Streets of Rage 4 per iOS e Android: le caratteristiche della versione mobile

Streets of Rage 4 è il sequel che arriva 25 anni dopo il lancio dell’ultimo episodio e racconta di una nuova organizzazione criminale che sembra essere riuscita ad assumere il controllo delle strade e della polizia. Vincitore di numerosi premi, questo iconico picchiaduro a scorrimento orizzontale offre una direzione artistica retrò ispirata ai fumetti e disegnata a mano dallo studio che ha realizzato Wonder Boy: The Dragon’s Trap.

Puoi giocare in diverse modalità, tra Storia, Addestramento e Arcade, scegliendo fra 13 personaggi vintage, livelli segreti retrò e la possibilità di scegliere la colonna sonora di SoR1&2 e abilitare la grafica pixel retrò. In alternativa, c’è la nuova colonna sonora elettronica realizzata da musicisti di livello internazionale come Olivier Derivière e Yuzo Koshiro.

Ad un prezzo aggiuntivo di 2,99€ è possibile inoltre acquistare il DLC Mr. X Nightmare che include 3 nuovi personaggi giocabili, una nuova modalità Sopravvivenza con sfide giornaliere, la personalizzazione del personaggio e armi e nemici inediti.

Streets of Rage 4 si presenta su iOS e Android con interfaccia aggiornata, obiettivi, compatibilità con i controller e nessuna microtransazione. Una volta pagato il prezzo di acquisto, avrai subito accesso all’esperienza completa.

