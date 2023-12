Street Power Football per PS4: CROLLO del prezzo per fine anno

Se sei un appassionato di calcio e sei pronto per un’esperienza completamente nuova, allora Street Power Football per PS4 è ciò che fa per te. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 87%, questa promozione di fine anno è un’opportunità da non perdere per immergerti nel mondo del calcio streetstyle. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 6,48 euro, anziché 49,99 euro.

In questo gioco innovativo, vivrai la prima esperienza completa di freestyle football e street football. Parteciperai a sfide mozzafiato in tutto il mondo, esplorando parchi giochi incredibili come la “favela” a Rio, le strade di Londra o i teals! Indossa la tua T-shirt più cool, i jeans alla moda, la tuta da streetwear, le scarpe da ginnastica di tendenza e sfoggia i tuoi tatuaggi per entrare nel vero spirito del calcio di strada.

L’azione ad alta energia e lo stile malato si fondono in questa esperienza di calcio esagerata. Con sei diverse modalità di gioco, dalle emozionanti Freestyle e Trick Shot alla modalità a tempo libero Panna, fino ai coinvolgenti match 3v3 in modalità Street Power, ti garantiamo che non hai mai giocato a calcio in questo modo.

Unisciti alla leggenda del calcio di strada Sean Garnier e affronta grandi del calcio freestyle in campi da gioco incredibili in tutto il mondo. Diventa il re delle strade, imparando a fare impazzire i tuoi amici con trick mozzafiato e inventando numeri incredibili per affermarti come l’unico Street King.

Le caratteristiche chiave di Street Power Football includono la possibilità di diventare il Street King, raccogliere il tuo equipaggio per scatenare il tuo street style nel party play a 2 giocatori, online e locale. Con sei modalità di gioco uniche, tra cui Dance-like Freestyle, 3v3 Street Power matches, Trick Shot, Panna Cage battles, Elimination e la modalità storia Become King, c’è sempre qualcosa di nuovo da provare.

Personalizza la tua squadra con eleganti mode di strada, emote personalizzate e tatuaggi per giocare con stile e distinguerti dagli altri. Prendi il controllo delle strade e spazza via la concorrenza per diventare il vero Street King con Street Power Football. Approfitta subito di questo affare assurdo su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 6,48 euro, prima che sia troppo tardi.

