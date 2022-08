Streaming in 4K velocissimo? Ottienilo con una VPN

Se sei un appassionato di film, serie TV, docuserie e sport avrai sicuramente attivo almeno un abbonamento a qualche piattaforma. Ormai lo streaming live e on demand è entrato nelle case di quasi tutti gli italiani. Purtroppo però a fare i capricci è la connessione internet. Un problema comune che puoi risolvere solo con una buona VPN.

Sì, perché spesso il problema sono i continui caricamenti che rovinano una fruizione stabile e fluida dei contenuti. La cosa peggiore avviene quando questi si verificano durante una partita o un evento sportivo in streaming live. Quanta pazienza che ti fanno perdere vero?

Puoi dire addio a tutto questo, trasformando tali problemi in semplici ricordi passati, grazie a una VPN. Tra le migliori in offerta in questo periodo c’è AtlasVPN. I vantaggi di scegliere questo provider sono due. Scopriamoli insieme.

Attiva questa VPN e scopri i vantaggi che ha da offrirti

Rispetto a molte altre VPN disponibili sul mercato, con AtlasVPN avrai fondamentalmente due importanti vantaggi. Il primo riguarda, come dicevamo, la velocità di connessione. Attivando il suo servizio sul dispositivo dal quale fruisci i contenuti, godrai di streaming 4K velocissimo.

Questo perché AtlasVPN ha dei server ottimizzati in grado di sfruttare piattaforme veloci e senza limiti. Infatti, potrai fruire dei contenuti ai quali sei abbonato da qualsiasi luogo, senza limitazioni geografiche. In più potrai anche accedere dall’Italia a piattaforme estere.

Il secondo vantaggio di questa VPN è che, rispetto a molte altre, puoi attivarla su un numero illimitato di dispositivi. Non sono 5, 10 o 20, ma tutti quelli che vuoi. Potrai proteggere te e la tua famiglia senza dover sottoscrivere altri abbonamenti.

Infine, AtlasVPN non è solo prestazioni migliorate. La sicurezza con questa VPN viene prima di tutto. Infatti, potrai navigare in modo sicuro proteggendo i tuoi dati personali. Il suo servizio blocca annunci, tracker, siti Web dannosi e tanto altro. Sarai in una cassaforte grazie al protocollo di tunneling WireGuard, il più recente e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.