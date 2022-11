Streamer? Con questo microfono USB fai il salto di qualità (89€)

Se vuoi che le tue dirette su TikTok o su Twitch siano più professionali rendendo il lato audio impeccabile e perfetto, allora non potrai fare a meno di acquistare il Microfono Blue Yeti Nano di Logitech.

In occasione delle promozioni in corso relative al Black Friday su Amazon lo puoi trovare ad un eccezionale prezzo di 89,99€ grazie allo sconto del 25% che ti permette di risparmiare 30€, non male vero? Approfittane subito, le offerte terminano il 28 Novembre!

Se possiedi un account Amazon Prime ricorda che potrai usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Alza la qualità delle tue live con questo Blue Yeti Nano, il microfono che ti ci voleva

Se sei un content creator che sta cercando di emergere e piano piano hai deciso di migliorare la tua attrezzatura per dare un tocco professionale ai tuoi contenuti, allora di sicuro non puoi fare a meno di questo Microfono by Logitech. Con il suo design semplice e compatto sarà perfetto sopra la tua scrivania senza creare impicci grazie anche alla sua forma che lo rende stabile e comodo da utilizzare.

Basterà collegarlo al computer tramite cavo USB, incluso nell’acquisto, e il gioco è fatto.

Sicuramente avrai visto già questo dispositivo al lavoro nelle live di molta gente, questo perché il suo rapporto tra qualità e prezzo ne vale la spesa, soprattutto ora che lo trovi in promozione. Potrai scegliere tra due modalità di rilevamento della voce in base al tipo di contenuto che vorrai creare: omnidirezionale e cardioide. Inoltre grazie al software Blue VO!CE e i controlli integrati sul microfono sarai in grado di regolare diversi fattori e personalizzare il tutto in base a ciò che ti serve.

Non farti scappare questa occasione unica e acquista subito il tuo Microfono Blue Yeti Nano di Logitech, su Amazon lo trovi a soli 89,99€ grazie alle promozioni relative al Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.