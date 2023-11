STRAY per PS5: un'avventura che ti conquisterà (-28%)

Il titolo STRAY per PS5 offre un’esperienza di gioco unica e coinvolgente, ora disponibile su Amazon con uno sconto del 28%. Il gioco, suddiviso in emozionanti capitoli, inizia con un gruppo di gatti randagi che esplorano l’esterno abbandonato e ricoperto di vegetazione del muro di una grande costruzione. L’avventura prende una svolta emozionante quando uno dei gatti cade in un profondo baratro, separandosi dai compagni. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 29,65 euro.

STRAY per PS5: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il gatto si risveglia in un tunnel fognario e segue due piccoli esseri attraverso una porta rinforzata che si apre magicamente, portandolo in una vasta città sotterranea abbandonata. Durante l’esplorazione, il gatto è attaccato da creature chiamate Zurk, ma con l’aiuto di misteriosi segnali luminosi, si ritrova in un vecchio appartamento, dove la trama si infittisce.

Qui, il gatto attiva i computer presenti nell’appartamento, permettendo a una misteriosa intelligenza artificiale di trasferirsi in un piccolo drone volante chiamato B12. B12 rivela di essere rimasto intrappolato nel sistema elettrico della città per un tempo indefinito, con la perdita della maggior parte della sua memoria. L’IA, ora affezionata al gatto, svela che la sua missione è spalancare la volta della città, liberando chiunque vi sia intrappolato.

La trama si complica ulteriormente con attacchi da parte degli Zurk, portando il gatto e B12 nei bassifondi della città, dove fanno la conoscenza dei Compagni, robot che hanno preso le abitudini degli umani. Qui, il gatto scopre la volontà dei Compagni di uscire dalla città verso un luogo chiamato l’Oltre, considerato un mito. La trama si arricchisce ulteriormente con la storia degli Oltreggiosi, un gruppo di Compagni che ha intrapreso la missione di trovare una via di uscita.

Con uno sconto del 28% su Amazon, STRAY per PS5 è un acquisto imperdibile per gli amanti dei giochi avventurosi e appassionanti, offrendo una trama coinvolgente, una grafica straordinaria e un’esperienza di gioco unica. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di immergervi in un mondo intrigante e misterioso, oggi al prezzo speciale di soli 29,65 euro.

