Straordinaria bicicletta elettrica a prezzo SHOCK: bastano 690€, sconto 41%

Sei stanco del traffico cittadino e cerchi un modo più sostenibile e divertente di spostarti? Allora la bicicletta elettrica Fischer Viator 2.0 è la soluzione che stai cercando. E la buona notizia è che ora è disponibile su Amazon a un prezzo scontato. Per risparmiare adesso il 41%, basta completare l’ordine al volo. La prendi a 690,94€ invece di 1162€ e le spedizioni sono super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità residua è limitatissima.

Un bici elettrica di alta qualità, progettata per offrirti il massimo del comfort e delle prestazioni. Con il suo motore potente e la sua batteria di lunga durata, ti permette di viaggiare in modo facile e veloce, senza il minimo sforzo.

La Fischer Viator 2.0 è dotata di un motore posteriore Bafang Silent Drive da 45 Nm, che offre 5 livelli di supporto fino a una velocità di 25 km/h. Questo ti permette di affrontare anche le salite più ripide con facilità, senza sudare.

La bicicletta è alimentata da una batteria da 48 Volt parzialmente integrata, con tecnologia agli ioni di litio all’avanguardia e celle di marca ad alte prestazioni. La batteria ha una capacità di 422 Wh e 8,8 Ah, ed è facile da rimuovere e riutilizzare. Inoltre, il caricabatterie e le chiavi della batteria sono inclusi nella confezione.

La Fischer Viator 2.0 ha un telaio in alluminio da trekking da donna, con un tubo principale idroformato e una batteria parzialmente integrata. Questo design garantisce una migliore maneggevolezza di guida. Inoltre, la bicicletta ha una forcella ammortizzata SR Suntour, che assorbe gli urti e rende la guida più confortevole.

E ora, per un periodo limitato, la Bicicletta Elettrica Fischer Viator 2.0 è disponibile su Amazon a un prezzo scontato. Non perdere questa occasione per portare a casa una bicicletta elettrica di alta qualità a un prezzo imbattibile: completa al volo il tuo ordine, se non è già finita. La ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità residua limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.