Stop newsletter spam: libera la tua casella di posta con Cleanfox

Quanto può essere fastidioso ricevere in breve tempo decine e decine di email, specialmente quando il 90% di queste vorresti fossero istantaneamente eliminate? Spam, newsletter ed offerte promozionali di ogni tipo rendono spesso difficile utilizzare in modo ottimale la casella di posta, costringendo ad un'enorme spreco di tempo per rimuovere ciò a cui non sei interessato. Tranquillo: per ogni problema esiste una valida soluzione. Tutto ciò di cui hai bisogno è Cleanfox, un'utilissima applicazione per Android e iOS grazie alla quale sarai in grado di dare una bella snellita alla tua casella email: nessuna operazione complicata, tutto avverrà in pochi e semplici step.

Cleanfox: come funziona l'applicazione

Dopo aver effettuato il download sul dispositivo, Cleanfox ti chiederà l'autorizzazione per accedere ad email, contatti ed altri parametri utili per identificare l'account. Nessun timore per la tua privacy: il team di Cleanfox assicura che i dati raccolti non saranno mai utilizzati per inoltrare proposte di carattere commerciale, né verranno trasmessi a terzi per scopi di marketing.

L'applicazione, dopo aver eseguito una scansione approfondita della casella di posta, indicherà il numero delle potenziali email da eliminare, così da portare efficacemente a termine l'operazione dopo il tuo consenso. In special modo per quanto riguarda le newsletter, sarai sempre tu ad avere l'ultima parola: dopo aver visualizzato l'elenco delle sottoscrizioni, deciderai su quali continuare ad essere aggiornato e da quali, al contrario, disiscriverti subito.

Non puoi neanche immaginare il tempo che risparmierai utilizzando Cleanfox. Funziona tramite gesture (per capirci, un po' come avviene su “Tinder”): basterà effettuare uno swipe a sinistra per rimuovere specifiche newsletter; sarà invece sufficiente uno swipe verso destra per mantenerle attive; al tempo stesso, con un semplice swipe verso l'alto procederai alla cancellazione di singole email. Tutto estremamente rapido ed intuitivo, per garantirti la massima produttività nel più breve tempo possibile.

La mission di Cleanfox non si limita a fornire uno strumento efficace per gestire al meglio il tuo servizio di posta elettronica. Devi sapere che ogni email è responsabile dell’emissione di 10 grammi di CO₂ all'anno: ogni minuto vengono inoltrate circa 200 milioni di email, il che equivale a ben 2.000 tonnellate di CO₂. Tremendo, vero? Tu puoi essere parte attiva nel cambiamento. Grazie alla partnership con WeForrest, verrà piantato un metro quadro di alberi in Zambia per ogni persona invitata su Cleanfox. Nulla di più semplice: con un solo servizio sarai in grado di riordinare alla perfezione la tua casella email e contribuirai al miglioramento delle condizioni di vita sul pianeta.

L'applicazione è totalmente gratuita e disponibile in italiano, francese, inglese e tedesco per tutti i principali servizi di posta (Gmail, Hotmail, Yahoo, iCloud ed altro ancora): scaricala direttamente dal Google Play Store, dall'App Store o tramite il sito ufficiale di Cleanfox.