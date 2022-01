Sterilizzatore a PREZZO FOLLE: sanifichi tutto in 2 secondi (10€)

Smartphone, oggetti dei tuoi bimbi, gioielli e tutte quelle altre cose che tocchi quotidianamente e che non pulisci mai. Sai cosa c'è al di sotto di ciò che riesci a vedere? La sporcizia più totale che viene colonizzata da batteri e virus come se ci fosse un party di fine anno. Ok pulirti le mani con il gel ma quando poi tocchi di nuovo questi oggetti sei praticamente a punto e d'accapo. Sarebbe ottimo poterli sanificare in sicurezza almeno una volta la giorno e con 10,99€ su Amazon lo puoi fare. Questo sterilizzatore è compatto, semplice da utilizzare e fa la sua parte.

La sicurezza non è mai abbastanza e spendere così poco per un prodotto del genere non può che essere un'occasione eccellente.

Con Prime le spedizioni sono veloci e gratuite.

Sterilizzatore: la luce UV diventa tua alleata

Pensa che ci impieghi qualche secondo e poi puoi stare sicuro che dentro casa non porti nessun pericolo. Ormai è diventata persino una fissazione quella di stare sicuri, ma con i pericoli che si corrono oggi non sempre si ha la certezza. Per questo motivo ti sto segnalando questo prodottino che è geniale.

Come ti ho già detto occupa pochissimo spazio quindi lo metti all'entrata e quando ritorni a casa ci butti dentro le chiavi e lo smartphone, ad esempio, e poi stai tranquillo. Ovviamente lo puoi utilizzare con tutto quello che può essere inserito nel vano, non hai limitazioni. È ottimo anche per i ciuccetti, ad esempio, perché non viene aggiunto nessun tipo di liquido o disinfettante quindi sterilizzi in totale sicurezza.

Ti svelo che è anche un 2 in 1 perché se vuoi ci inserisci dentro qualche olio essenziale e funziona come umidificatore con aromaterapia. Dunque una volta che lo stato di emergenza passa, gli trovi un secondo utilizzo.

Acquista subito questo sterilizzatore su Amazon, costa appena 10,99€ e lo ricevi in uno o due giorni.