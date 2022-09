Stendino elettrico, BASSO consumo: alternativa all'asciugatrice (49€)

Utilizzare l’asciugatrice in questo momento, in cui i consumi elettrici devono assolutamente essere controllati, può essere un problema. Con l’arrivo della stagione fredda però, i panni hanno bisogno di molto tempo per asciugare: come risolvere? La via di mezzo perfetta, poco conosciuta, è lo stendino elettrico.

Con un assorbimento massimo di 120W (poco più di una lampadina), potrai stendere in totale tranquillità, ottenendo un’asciugatura molto più veloce, evitando di usare elettrodomestici con consumi che adesso potrebbero essere parecchio pesanti.

Complici gli ottimi prezzi Amazon, ho scovato un modello decisamente interessante, che puoi portare a casa a 49€ circa appena. Per accaparrartelo, basta completare l’ordine al volo per approfittarne, godi di spedizioni assolutamente gratuite.

Stendino elettrico a prezzo piccolissimo: è il momento di provarlo

Un prodotto super semplice da usare. Tutto quello che devi fare è sistemare i panni appena presi dalla lavatrice, proprio come faresti su un modello “normale”, ovvero senza riscaldamento. Dopodiché, basta premere il pulsante di accensione e lasciare che il prodotto faccia il suo lavoro. Con una temperatura stabilizzata di 50/60 gradi, ci vorrà molto meno per asciugare al meglio i tuoi capi.

Insomma, un prodotto efficace per asciugare in breve tempo i vestiti, senza dover ricorrere all’asciugatrice. Prova subito lo stendino elettrico, senza investire un patrimonio: completa l’ordine al volo per averlo a 49€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.

