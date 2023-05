SteelSeries Rival 5, l'EPICO mouse da gaming CROLLA su Amazon (-36%)

Attenzione videogiocatori incalliti: l’ottimo mouse SteelSeries Rival 5 è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Stiamo parlando di uno dei mouse più apprezzati a livello mondiale, scelta numero 1 di campioni eSports in moltissimi ambiti. Con uno sconto immediato del 36%, quest’oggi hai la possibilità di portartelo a casa ad appena 44€.

Realizzato con materiali di altissimo livello e studiato fin nei minimi dettagli per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre al top, il mouse Rival 5 di SteelSeries è amato da milioni di gamer appassionati di innumeravoli stili di gioco.

Amazon sconta del 36% il mouse da gaming Rival 5 di SteelSeries: affare d’oro

Dotato di cavo USB ad alta resistenza per garantirti sempre una risposta immediata a ogni click, il mouse monta l’apprezzatissimo sensore ottico TrueMove Air da 18.000 CPI: lo puoi programmare facilmente con l’app per PC e impostarlo come meglio credi. Super leggero e con strisce LED RGB integrate, il mouse è composto da 9 pulsanti ad alte prestazioni liberamente programmabili a tuo piacimento.

Non perdere questa occasione unica sul validissimo mouse da gaming SteelSeries Rival 5, quest’oggi in offerta su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente. Se lo acquisti adesso, inoltre, il mouse ti arriva direttamente a casa già domani e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.