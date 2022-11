SteelSeries Arctis 7+: cuffie gaming wireless da sogno (-40%)

Se sei un gamer sai benissimo quanto l’audio sia importante per goderti le tue sessioni di gioco. Ecco perché oggi ho pensato di segnalarti quest’offerta. Vai su Amazon e metti nel tuo carrello SteelSeries Arctis 7+ a soli 119,99 euro, invece che 199,99 euro.

Grazie a questo sconto del 40% avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 80 euro. Queste cuffie da gaming sono fantastiche e hanno un design confortevole. Sono leggere e possiedono una batteria che dura tantissimo. Inoltre sono compatibili praticamente con tutti i dispositivi che usano la tecnologia wireless, anche con la nuova PS5. Peraltro se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

SteelSeries Arctis 7+: l’eccellenza diventa accessibile

Il design che contraddistingue queste cuffie da gaming ti permetterà d’indossarle per diverso tempo senza problemi. Sono costruite infatti materiali leggeri resistenti. Possiedono un archetto sollevato che non stringe e garantisce il massimo del comfort. Anche i padiglioni auricolari sono morbidi e hanno un ottimo isolamento acustico.

Possiedono poi un microfono bidirezionale retrattile con cancellazione del rumore, per far sentire la tua voce in modo chiaro. In dotazione troverai un dongle multi piattaforma USB-C con tecnologia wireless a bassa latenza. Questo ti garantirà la massima versatilità. Potrai usarle per PC, Android, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Inoltre hanno dei comodi comandi sui padiglioni e garantiscono un’autonomia fino a 30 ore di ascolto con una sola ricarica.

Non farti scappare quest’offerta incredibile. Per poter beneficiare di questo sconto pazzesco e mettere le mani su queste cuffie dovrai essere veloce. Vai subito su Amazon e acquista le tue SteelSeries Arctis 7+ a soli 119,99 euro, invece che 199,99 euro.

