SteelSeries Arctis 1: fantastiche cuffie da gaming quasi a metà prezzo su Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi e cerchi delle cuffie da gioco wireless di qualità, l’offerta migliore arriva questo venerdì pomeriggio su Amazon.

Puoi acquistare le fantastiche SteelSeries Arctis 1 a soli 69,99 euro invece di 119,99. Scoprirai un suono eccezionale, un comfort ottimale e una compatibilità universale. Un prodotto imperdibile per i gamer più esigenti.

SteelSeries Arctis 1: delle fantastiche cuffie ad un super prezzo

Le SteelSeries Arctis 1 sono delle cuffie da gioco wireless che si basano sulla stessa tecnologia delle premiate Arctis 7. Hanno un suono bilanciato e dettagliato, con una riproduzione fedele delle frequenze basse, medie e alte. Il microfono ClearCast rimovibile ti garantisce una comunicazione cristallina con i tuoi compagni di squadra o i tuoi avversari.

Oltre a questo hai un comfort senza pari grazie al loro design leggero e minimalista, con un archetto rinforzato in acciaio e delle morbide cuscinetti in tessuto AirWeave. Queste cuffie si adattano perfettamente alla forma della tua testa e delle tue orecchie, senza creare pressione o surriscaldamento. Puoi indossarle per ore senza stancarti o sudare.

Compatibili con un gran numero di dispositivi, funzionano tramite una connessione wireless a 2.4 GHz con un dongle USB-C che puoi collegare a qualsiasi dispositivo: PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Android e molto altro. Presente anche un cavo jack da 3.5 mm che puoi usare per collegarle a qualsiasi device con ingresso audio. La batteria integrata ti garantisce fino a 20 ore di autonomia con una sola carica.

Le SteelSeries Arctis 1 sono delle cuffie da gioco wireless che ti offrono tutto quello che ti serve per vivere un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquistale a soli 69,99 euro invece di 119,99.

