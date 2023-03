SteelSeries Aerox 3 Onyx : super mouse da gaming LEGGERO (-43%)

Sei un giocatore incallito alla ricerca di un nuovo mouse da gaming di fascia premium in super offerta? Quest’oggi è il tuo giorno fortunato: l’ottimo mouse SteelSeries Aerox 3 Onyx è in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima con tanto di consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Prime).

Con uno sconto del 43%, infatti, il mouse da gaming crolla incredibilmente ad appena 39€ continuando ad assicurarti l’eccezionale esperienza di utilizzo che lo ha reso così popolare e apprezzato da milioni di videogiocatori in tutto il mondo.

Appena 39€ su Amazon per il mouse SteelSeries Aerox 3 Onyx: affare d’oro

Realizzato con la classica e iconica struttura a nido d’ape (completamente impermeabile) studiata per allegerire il peso complessivo del mouse e quindi affatticare il meno possibile il polso, il mouse monta un ottimo sensore ottico TrueMove da 8500 DPI liberamente personalizzabile secondo le tue personali preferenze tramite l’apposita applicazione per computer.

Il mouse è dotato dei classici tasti frontali, una rotella ad alta sensibilità, un tasto centrale per cambiare rapidamente i vari settaggi di DPI e due tasti laterali completamente personalizzabili per avviare applicazioni al volo oppure per giocare al massimo senza mai staccare le mani dal mouse.

A questo prezzo è praticamente impossibile non acquistare al volo il bellissimo e popolarissimo mouse da gaming di SteelSeries, a maggior ragione quando ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e addirittura senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.