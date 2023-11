Stazione meteo wireless in offerta su Amazon a soli 39,99€

Attualmente, puoi acquistare un’ottima stazione meteorologica wireless prodotta dala BALDR a un prezzo scontato del 13%, riducendo il prezzo da 45,99€ a soli 39,99€.

Questa stazione meteorologica è in grado di offrirti molte informazioni utili, tra cui l’ora, il tempo, la pressione barometrica, la temperatura, l’umidità e persino le fasi lunari. Il termometro digitale ha un ampio display LCD retroilluminato che ti consente di leggere facilmente i dati, anche al buio.

Una delle caratteristiche uniche di questa stazione meteorologica è l’indicazione di comfort. Un piccolo emoji sorridente appare sullo schermo quando l’umidità si trova nella gamma ottimale tra il 45% e il 65%. Al contrario, se l’umidità è troppo bassa o troppo alta, vedrai espressioni diverse, il che ti permette di monitorare facilmente le condizioni ambientali.

Il design ponderato della stazione meteorologica la rende adatta per l’uso in casa o in ufficio. La funzione sveglia è in grado di supportare sonnellini di 5 minuti, il che è perfetto per mantenerti sveglio ed energico. La stazione è dotata di un ampio raggio di trasmissione dati, il che significa che puoi posizionare il sensore esterno fino a 100 metri dalla stazione principale.

La stazione meteorologica fornisce previsioni del tempo basate su dati interni ed esterni, calcolati ogni ora, insieme alle letture del barometro. Puoi aspettarti previsioni meteorologiche per sette modalità diverse, tra cui sole, nuvole, pioggia e neve.

Questa stazione meteorologica della BALDR offre una vasta gamma di funzioni in un dispositivo compatto e conveniente. Ti permette di monitorare una serie di dati meteorologici e ambientali in modo semplice e intuitivo. Sfrutta l’offerta speciale attuale per ottenere questa stazione meteorologica a un prezzo scontato e inizia a tenere traccia delle condizioni meteorologiche con precisione.

