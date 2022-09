Stazione di ricarica con luce e mensola a 17€: torna la BOMBA Amazon

Basta una presa Schuko a muro per ottenere – senza sforzo alcuno – una stazione di ricarica completa con 4 ingressi USB, 2 prese standard e non solo. Infatti, c’è anche una mensola (che puoi montare e smontare a piacimento) e una luce da notte, gestibile a mano o in automatico.

Un piccolo concentrato di tecnologia, che adesso puoi portare a casa a 17€ circa appena da Amazon, complici le ghiotte promozioni del momento. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Stazione di ricarica spettacolare: salva spazio ed economica

Un prodotto super compatto, ma allo stesso tempo super completo. Basta inserirla nella presa Schuko, decidere se montare o meno la mensola che ricevi in dotazione (la agganci e la sganci con un click), ed hai finito. Puoi collegare fino a due oggetti tramite le prese standard integrate e non solo. Infatti, hai anche a disposizione 4 pratici ingressi USB per alimentare o ricaricare i tuoi dispositivi. Ancora, come anticipato c’è una luce da notte integrata: puoi impostarla in modo che si accenda in automatico in assenza di sufficiente illuminazione ambientale oppure farlo tu tramite interruttore.

Un prodotto super pratico, completo e semplice da utilizzare. Soprattutto, una soluzione perfetta per creare un’isola per i tuoi device anche dove proprio non c’è spazio. Approfitta adesso degli sconti del momento per accaparrarti questa stazione di ricarica con mensola e luce da notte a mini prezzo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Lo prendi a 17€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

