Stazione di ricarica 3 in 1 per dispositivi Apple a metà prezzo con questo COUPON (28€)

La stazione di ricarica 3 in 1 wireless di TiMovo è la soluzione ideale per caricare in contemporanea iPhone, Apple Watch e AirPods. Puoi scegliere se ricaricare il telefono in verticale o orizzontale, in modo da avere le mani libere mentre guardi un video o stai inviando un messaggio. L’addio alla ciabatta non è mai stato così vicino.

Cogli al volo l’ultima offerta Amazon, disponibile ancora per poco: la stazione di ricarica del marchio TiMovo può essere tua a soli 28 euro, grazie al coupon omaggio offerto da Amazon che sbriciola il prezzo del 50%.

Con questo coupon crolla del 50% il prezzo della stazione di ricarica wireless 3 in 1

Un tempo c’era la ciabatta, poi sono arrivati i caricatori da muro USB a due o più porte, ora è il momento delle stazioni di ricarica wireless, che hanno il vantaggio di caricare contemporaneamente due o più dispositivi dello stesso marchio dando modo all’utente di poter usare o guardare il telefono senza doversi avvicinare ogni volta alla presa della corrente.

La stazione di ricarica wireless 3 in 1 TiMovo è dotata di un indicatore LED intelligente, grazie al quale hai sempre sotto controllo lo stato di carica: se c’è la luce blu significa che i dispositivi sono ancora in carica, se compare la luce verde invece la carica è completa. Un altro vantaggio di questo prodotto è la piena compatibilità con MagSafe, in questo modo avrai sempre una ricarica perfetta.

Aggiungi al carrello ora la stazione di ricarica 3 in 1 TiMovo per risparmiare 28 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (pari a 55 euro) e godere della spedizione gratuita offerta da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.