State of Play settembre 2023 UFFICIALE: data e ora italiana

Tanto tuonò che piovve. Dopo tante indiscrezioni, e forse con un leggero ritardo rispetto le previsioni, Sony ha annunciato ufficialmente un nuovo evento State of Play che farà luce sui giochi in arrivo nei prossimi mesi per PlayStation 5 e PlayStation VR2.

Il keynote si terrà in diretta streaming nella giornata di giovedì 14 settembre alle 23 ora italiana. Poche conferme sui giochi che vedremo alla presentazione, anche se abbiamo qualche piccolo indizio.

State of Play settembre 2023: cosa aspettarsi dall’evento

Prendiamo in prestito le parole che hanno accompagnato l’annuncio dell’evento dal PlayStation Blog ufficiale:

La trasmissione di domani sarà incentrata sugli aggiornamenti dei giochi annunciati, in arrivo sulle console PlayStation. Dagli indie ai giochi in evidenza per PS VR2 fino ai titoli in arrivo dei nostri partner di terze parti, il nostro nuovo evento sarà ricco di sorprese!

Quindi, avremo finalmente qualche nuovo gioco in arrivo su PlayStation VR2 e pare ci sarà tanto spazio per i giochi di terze parti. Possiamo aspettarci forse presenze come Call of Duty Modern Warfare 3, mentre non è chiaro se ci sarà spazio anche per delle esclusive PlayStation e soprattutto per la tanto chiacchierata PlayStation 5 Slim.

Insomma, non dovremo attendere troppo: domani 14 settembre, alle 23 ora italiana, scopriremo tutta la verità. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube, Twitch e TikTok.

