State of Play settembre 2023: tutti gli annunci dell'evento Sony (aggiornata)

Si tiene questa sera l’attesissimo State of Play di settembre 2023. Il nuovo evento Sony sarà in diretta streaming, tramite il player di seguito, a partire dalle 23 ora italiana. Una grande occasione per dare uno sguardo al futuro di PlayStation 5 e PlayStation VR2.

State of Play settembre 2023: cosa aspettarsi dall’evento

Secondo quanto anticipato da Sony, la trasmissione di questa sera ci fornirà diversi aggiornamenti su giochi già annunciati sia dagli sviluppatori indipendenti sia per quanto riguarda i titoli PlayStation VR2.

Ci sarà grande spazio per i titoli in arrivo dai partner di terze parti: potremmo finalmente vedere qualcosa su Death Stranding 2, Final Fantasy VII Rebirth e del remake di Silent Hill 2? Lo speriamo davvero.

State of Play settembre 2023: tutti i trailer e gli annunci dell’evento

Baby Steps

Ghostbusters: Rise of The Ghost Lord

Resident Evil 4 Remake VR Mode e DLC

Avatar: Frontier of Pandora

Ghostrunner 2

Nuovi colori PlayStation 5

Helldivers 2

Marvel’s Spider-Man 2

Tales of Arise Beyond The Dawn

Honkai: Star Rail

Foamstars Open Beta

Final Fantasy VII Rebirth

Anche per questa volta è tutto. Alla prossima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.