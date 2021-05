La Start XPlus Reward di 1Mobile insieme alla Trivela di Rabona Mobile sono due tariffe attivabili a meno di 5 euro al mese. Nello specifico, la promo dell’operatore virtuale 1Mobile è stata prorogata fino al 14 Maggio 2021.

Start XPlus Reward: i dettagli

La promozione mette a disposizione minuti illimitati di chiamate verso tutti fissi e mobili in Italia, 30 SMS verso tutti e 20GB di internet in 4G a soli 4,99 euro ogni mese. A partire dal terzo mese, il bundle di traffico dati disponibile incrementerà a 30 Giga, mentre, il canone mensile scenderà a 4,49 euro mensili.

Questa interessante tariffa low-cost è disponibile per tutti i clienti che intendono passare da TIM, Iliad, WINDTRE oppure da tutti gli altri operatori virtuali. Con una sola eccezione, ovvero, per coloro che arrivano da Vodafone.

Start XPlus Reward di 1Mobile può essere utilizzata anche per la navigazione in roaming. I Giga a disposizione all’interno dell’Unione Europea dipendono dal canone mensile della tariffa.

Il virtuale che utilizza la rete Vodafone in 4G offre la possibilità di navigare alla velocità di 60 Mbps sia in download che in upload.

Costi ed altro

Il costo iniziale per attivare la promozione ammonta a 24,99 euro una tantum. In questa spesa è incluso: il primo mese (4,99€), il contributo di attivazione pari a 10€ e il corrispettivo richiesto per la spedizione della SIM pari sempre a 10 euro.

