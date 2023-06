Starfield, il momento è ORA: preordini aperti su Amazon

Con tutto il clamore degli ultimi giorni avrai certamente sentito parlare di Starfield, il nuovo e ambizioso progetto di Bethesda Game Studios, gli stessi creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. Starfield ti porterà in un viaggio epico tra le stelle, dove potrai creare il tuo personaggio, esplorare centinaia di pianeti, combattere contro nemici alieni e scoprire il più grande mistero dell’umanità.

Il gioco sarà disponibile dal 6 settembre 2023 per Xbox Series X, Xbox Series S e PC, ma se vuoi assicurarti una copia al miglior prezzo possibile, puoi adesso prenotarlo su Amazon a soli 80,99 euro.

Se invece sei abbonato a Xbox Game Pass, potrai giocare a Starfield il giorno del lancio senza costi aggiuntivi, grazie al servizio di Microsoft che ti offre l’accesso a più di 100 giochi di qualità per console e PC. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo ora a un prezzo straordinario.

Scopri Starfield: il nuovo GdR dei creatori di Skyrim e Fallout 4

Starfield è il primo nuovo universo realizzato da Bethesda negli ultimi 25 anni e promette di essere un gioco di ruolo di nuova generazione, con una grafica mozzafiato, una fisica realistica e una libertà senza pari. Potrai personalizzare la tua nave spaziale, scegliere la tua fazione, sviluppare le tue abilità e influenzare il destino della galassia con le tue scelte.

Inoltre, prenotando Starfield su Amazon riceverai anche alcuni bonus esclusivi, in particolare alcuni contenuti digitali aggiuntivi, come la skin Constellation per la tua nave e un pacchetto di armi e armature spaziali. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica!

Starfield è un gioco che ti farà sognare e ti terrà incollato allo schermo per ore ed ore. Non perdere tempo e prenota la tua copia su Amazon prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.