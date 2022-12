Star Wars Jedi Survivor, trailer gameplay e data di uscita

Il primo trailer gameplay di Star Wars Jedi Survivor, sequel di Star Wars Jedi Fallen Order, è stato mostrato in occasione dei The Game Awards 2022.

Il filmato, disponibile qui sopra, conferma anche la data di uscita: il 16 marzo 2023 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Star Wars Jedi Survivor: una spettacolare avventura per tutta la galassia

In Star Wars Jedi Survivor assisteremo al prosieguo della storia di Cal Kestis, 5 anni dopo gli eventi narrati in Star Wars Jedi Fallen Order.

Ormai spinto ai confini della galassia dall’Impero Galattico, il protagonista si ritrova circondato da minacce nuove e familiari, in quanto è uno degli ultimi cavalieri Jedi sopravvissuti.

Costretto a lottare durante l’epoca buia della galassia, aiuteremo Cal nel suo percorso che lo ha portato a diventare un potente Cavaliere Jedi, in un gioco d’azione e avventura in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment in collaborazione con Lucasfilm Games in cui potremo esplorare gli angoli più remoti della galassia di Star Wars.

Indubbiamente uno dei giochi più attesi del prossimo anno: Star Wars Jedi Survivor sarà disponibile dal 16 marzo 2023 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.