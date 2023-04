Star Wars Jedi Survivor: preordina il gioco su eBay, risparmi il 16% e lo ricevi al D1

Adesso che ci avviciniamo sempre di più al lancio, se sei un fan della saga non puoi perderti Star Wars Jedi Survivor, il nuovo capitolo della serie spin-off di Respawn Entertainment e Electronic Arts.

Si tratta del sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order, il gioco che ha raccontato le vicende di Cal Kestis, un ex Padawan sopravvissuto all’Ordine 66. Oggi puoi prenotarlo a soli 67,99 euro invece di 80,99. E grazie alla spedizione gratuita e rapida lo riceverai in tempo per il D1 del 28 aprile.

Star Wars Jedi Survivor: sulla via dell’Ordine Jedi

Star Wars Jedi Survivor prosegue il viaggio di Cal, ormai diventato un potente Cavaliere Jedi, in una galassia sempre più oscura e pericolosa. Cal dovrà affrontare nemici vecchi e nuovi, tra cui l’Impero e i suoi Inquisitori, e decidere fino a che punto è disposto a spingersi per salvare le persone a lui care.

Il titolo ti offrirà un’esperienza di gioco coinvolgente e cinematografica, in cui potrai esplorare nuovi pianeti e frontiere familiari, padroneggiare nuove abilità della Forza e nuovi stili di combattimento con la spada laser, e scoprire i misteri che si celano nel tuo percorso.

Star Wars Jedi Survivor sarà disponibile il 28 aprile 2023 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se vuoi essere sicuro di ricevere il gioco al giorno del lancio e goderti subito questa avventura galattica, puoi preordinarlo ora su eBay a un prezzo speciale: solo 67,99 euro invece di 80,98 euro. Si tratta di un risparmio del 16% su uno dei giochi più attesi dell’anno.

Acquistando Star Wars Jedi Survivor su eBay, puoi contare sulla sicurezza e l’affidabilità del venditore, che ha il 99% dei feedback positivi su oltre 50.000 recensioni. Inoltre, puoi usufruire della spedizione gratuita e della garanzia soddisfatti o rimborsati di eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.