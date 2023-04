Star Wars Jedi Survivor: prenotalo ADESSO con 15 euro di sconto

Se sei un appassionato di Star Wars e dei giochi d’azione e avventura, non perdere l’occasione di prenotare Star Wars Jedi: Survivor su eBay con uno sconto imperdibile.

Parliamo naturalmente del sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order, il gioco di successo sviluppato da Respawn Entertainment e ambientato nella galassia di Star Wars dopo gli eventi dell’Episodio III – La vendetta dei Sith.

Star Wars Jedi Survivor: prenota il gioco più atteso del mese

In Star Wars Jedi: Survivor vestirai nuovamente i panni di Cal Kestis, un ex Padawan diventato un potente Cavaliere Jedi. Il gioco si svolge cinque anni dopo il primo capitolo e segue la lotta disperata di Cal contro le forze dell’Impero, che lo inseguono per tutto il cosmo. Dovrai usare la tua spada laser e la Forza per affrontare nemici nuovi e familiari, tra cui gli Inquisitori imperiali, mentre cerchi di salvare i tuoi amici e l’eredità dell’Ordine Jedi.

Su eBay puoi prenotare Star Wars Jedi: Survivor risparmiando 15 euro sul prezzo di listino. Puoi scegliere la versione per PlayStation 5 o Xbox Series X, a seconda della tua console preferita. Il venditore è molto affidabile e ha centinaia di migliaia di feedback positivi. Inoltre, ti garantisce la consegna per il D1 previsto per il 28 aprile 2023 con spedizione gratuita con corriere espresso.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e assicurati il tuo posto tra i primi a giocare a Star Wars Jedi: Survivor. Prenotalo adesso su eBay e preparati a vivere un’avventura galattica indimenticabile.

