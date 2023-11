Star Wars Jedi Survivor per PS5: l'OFFERTA sta per terminare

Se sei un appassionato di Star Wars e possiedi una PS5, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere l’emozionante avventura di “Star Wars Jedi: Survivor“. E se il richiamo della Forza non fosse abbastanza, oggi puoi approfittare di uno sconto incredibile del 20% in occasione dei giorni Black Friday, ma attenzione, l’offerta termina oggi a mezzanotte. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 39,97 euro.

Star Wars Jedi Survivor per PS5: le scorte a disposizione sono quasi finite

In questo entusiasmante capitolo, prosegui il viaggio di Cal, ora un potente cavaliere Jedi che ha superato il suo status di padawan. La trama avvincente e coinvolgente ti guiderà attraverso una galassia selvaggia, esplorando nuovi pianeti e affrontando sfide che metteranno alla prova le tue abilità da guerriero Jedi.

Il sistema di combattimento cinematografico, tanto apprezzato nei precedenti titoli della serie, ritorna con ancora più potenza. Cal potrà contare su abilità della Forza aggiuntive e nuovi stili di combattimento con la sua iconica spada laser. I giocatori potranno andare oltre il semplice addestramento, padroneggiando nuove tecniche e abilità che trasformeranno il modo in cui esplorano, combattono e si muovono attraverso la galassia.

La vera bellezza di “Star Wars Jedi: Survivor” risiede nell’esplorazione di una galassia vasta e variegata, con pianeti che offrono biomi unici, sfide avvincenti e nemici formidabili. Ogni luogo presenta un’opportunità di immersione totale nella ricchezza del mondo di Star Wars, regalando ai fan un’esperienza unica.

Per coloro che cercano un motivo per tuffarsi in questa avventura sci-fi, il Black Friday offre l’occasione perfetta. Approfitta ora del 20% di sconto su “Star Wars Jedi: Survivor” per PS5, e porta a casa un pezzo della galassia lontana, lontana, con nuove storie da vivere e nemici da sconfiggere.

Non perdere quest’opportunità unica, perché questi fantastici sconti termineranno oggi a mezzanotte. Che la Forza sia con te nell’acquisto di questa straordinaria avventura galattica, al prezzo speciale di soli 39,97 euro.

