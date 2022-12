Star Wars: 3 serie TV in arrivo nel 2023 su Disney+

Disney nel 2023 si arricchirà di nuovi contenuti che entreranno ufficialmente nel catalogo a tema Star Wars. Si tratta di una novità pazzesca per chi ama il genere e ogni momento è quello giusto per gustarsi un titolo della Saga più famosa e longeva del cinema e ora anche dello streaming.

Perciò possiamo confermarti che, se sei tra questi fan sfegatati, il 2023 si preannuncia parecchio promettente. Già in questo 2022 le sorti per la piattaforma in forte crescita sono state particolarmente fortunate e gli utenti hanno molto apprezzato gli sforzi profusi per aggiungere nuovi titoli.

Ricordiamo, ad esempio, Obi-Wan Kenobi che ha fatto letteralmente innamorare gli abbonati. Perciò non ci stupiremo se presto potremo vedere nuovi contenuti durante il 2023 su Disney+ sempre a tema Star Wars. Attualmente sono 3 le serie TV in programma per il nuovo anno in arrivo.

Star Wars: su Disney+ ecco le 3 serie in programma per il 2023

Sei pronto per gustarti la terza stagione di The Mandalorian? Si tratta di una delle serie TV di Star Wars più popolare su Disney+. Sono tanti gli utenti abbonati quasi solo per gustarti questo e altri contenuti simili. Perciò possiamo dire con certezza che si tratta di un titolo che ha contribuito a far crescere la fama della piattaforma.

C’è però una novità in arrivo che si è separata proprio da The Mandalorian stagione 2. Stiamo parlando di Ahsoka, la Jedi che presto avrà un suo spazio personale, una serie TV tutta per lei. L’attrice che interpreta il personaggio, Isabel Rosario Dawson, si sta preparando molto per questo ruolo da protagonista:

Non mi allenerò necessariamente per me, ma mi allenerò per Ahsoka tutti i giorni della settimana. Sono una grande fan, e non voglio sembrare e dire, “Yo, la mano di Ahsoka sembra tremare un po’ lì”.

The Ahsoka Leaked Trailer at Star Wars Celebration 😁😁😍😍😱😱 pic.twitter.com/UdCJshWHVD — Mariam Skywalker (@MariamSkywalker) July 15, 2022

Terza e ultima serie TV a tema Star Wars in programma su Disney+ per il 2023 è The Bad Batch 2. Saranno particolarmente contenti gli amanti dei titoli di animazione della Saga. Si tratta della seconda stagione che farà seguito al successo di Tales of The Jedi. Per questo titolo abbiamo anche la data di uscita. I primi 4 episodi arriveranno il 4 gennaio.

Perciò se non vuoi perderti tutte le novità di Star Wars in arrivo su Disney+ attiva subito il tuo abbonamento. Grazie alla promozione in corso, oggi ottieni 2 mesi gratis sul piano annuale. Sbrigati perché l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

