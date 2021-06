Secondo quanto si apprende, sembra che i ricercatori abbiano appena sviluppato una tecnologia di ricarica rapida “a basso costo” per le batterie dei deviece che può passare dallo 0 al 100% in soli 5 minuti.

Un anuova tecnologia per le batterie

Un team di ricercatori dell'Università di Cambridge potrebbe presto realizzare un sistema di ricarica della batteria in grado di caricare completamente le celle energetiche dei dispositivi entro 5 minuti, secondo un rapporto dell'Independent. Il team di ricerca è guidato dal Dr. Ashray Rao del Cavendish Laboratory di Cambridge. Il gruppoo di scienziati ha esaminato il comportamento di carica e scarica delle batterie agli ioni di litio e ha sviluppato un meccanismo per controllare la velocità di carica che ha portato a una ricarica super veloce delle batterie.

Di recente, Xiaomi ha presentato in anteprima un sistema di ricarica rapida chiamato HyperCharge da 200 W, in grado di raggiungere una carica completa per il Mi 11 entro 8 minuti. Lo svantaggio del sistema Xiaomi è che non si applica ad altri dispositivi oltre al Mi 11.

Si dice che la rivoluzionaria tecnologia di ricarica sia a basso costo e che sia in grado aumentare il ciclo di ricarica della batteria evitando il surriscaldamento. Le opportunità per questa ricerca sono eccezionali: in primis, si parla di un enorme cambiamento nella velocità della tecnologia per stare al passo con il funzionamento interno della batteria agli ioni di litio. Non si sa ancora quanto presto la ricerca transiterà dal laboratorio al mercato entro i prossimi anni.

La ricerca della soluzione di ricarica definitiva è ancora in corso. È stata proposta una serie di approcci diversi, inclusa una tecnica che utilizzerà l'energia sonora per caricare telefoni e altri dispositivi. Tuttavia, queste sono tecnologie sperimentali ed emergenti, seriamente limitate in quanto devono ancora raggiungere la svolta necessaria per diventare prodotti commerciali.

Va notato che sono stati compiuti enormi progressi nell'evoluzione delle batterie e dei relativi sistemi di ricarica. Ora è possibile avere una ricarica super veloce, sia per le impostazioni cablate che wireless.

