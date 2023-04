Stampante Xerox: modello VersaLink in super offerta su Monclick

La stampante VersaLink C400 di Xerox è una stampante ideale per l’ufficio e team composti da 2 e 10 dipendenti. La qualità di stampa è eccezionale, così come il supporto per la stampa da dispositivi mobili. Proprio per questo motivo l’offerta di oggi di Monclick è irripetibile: collegandoti alla pagina dell’offerta la puoi acquistare a 537,99 euro anziché 792,99 euro, con un risparmio garantito pari a 255 euro. E in più puoi scegliere di pagare in tre rate a interessi zero con PayPal e Klarna da 179 euro al mese.

Stampante laser Xerox VersaLink in sconto del 32% su Monclick

Rendi la tua azienda più efficiente nel giro di pochi istanti grazie alla VersaLink C400, da subito operativa grazie a una procedura d’installazione semplicissima. Sfrutta il touch-screen a colori da 5 pollici per avviare attività e funzioni che preferisci, proprio come se stessi interagendo con un tablet o uno smartphone. E a proposito di universo mobile, la stampante di Xerox ti consente di lavorare ovunque vuoi grazie alla connettività diretta a Dropbox, OneDrive, Microsoft e Google Drive, con un ciclo di funzionamento pari a 80.000 pagine al mese.

A tutto questo aggiungici la promo Monclick valida fino al 30 giugno di quest’anno che offre un cashback fino a 250 euro per l’acquisto di una stampante Xerox, somma che sale fino a 400 euro se oltre alla stampante si acquista anche un kit toner. Trovi tutte le stampanti che aderiscono all’iniziativa di Monclick a questa pagina.

Che cosa stai aspettando? Aggiungi al carrello ora la stampante VersaLink di Xerox per beneficiare di uno sconto di 255 euro sul reale valore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.