L’ottima stampante termica smart Paperang P1 è in gran sconto su Amazon a 27€, grazie a uno speciale codice. Perché è un ottimo prodotto? Perché stampi anche da smartphone e non ti serve carta.

Stampante termica smart a super prezzo su Amazon

Bella e compatta, è una stampante termica. Se non ne hai mai usata una, resterai sorpreso di scoprire che non serve inchiostro di alcun genere per poter stampare: devi solo aggiungere la carta, sotto forma di rotolo.

Potrai stampare tutto quello che ti serve, dai lavori creativi alle ricevute. Ad esempio, è comodissima da usare se disponi di un dispositivo POS ed hai necessità di stampare una ricevuta da consegnare al cliente.

Come anticipato, è un dispositivo smart. Infatti, puoi collegarlo in Bluetooth allo smartphone e sfruttare la completissima applicazione per ottenere il massimo dalla tua stampante termica smart Paperang S1. Per accaparrartela subito a 27€ circa, devi solo ricordarti di inserire il codice sconto “Q7KXYVWF” prima di effettuare il pagamento.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Scorte limitate. Non perdere l’occasione di approfittare dei migliori sconti e delle migliori promozioni, iscriviti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone