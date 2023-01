Stampante termica SMART a 26€: sconto 50% e 11 rotoli di carta gratis

La stampante termica smart è un prodotto decisamente particolare. Il motivo? Non ha bisogno di inchiostro per stampare: nessuna cartuccia da comprare. Basta collegarla in Bluetooth allo smartphone e utilizzare la speciale applicazione per divertirti a utilizzarla come preferisci.

Complice uno sconto Amazon a tempo limitatissimo, puoi risparmiare il 50% e prendere un kit composto dal dispositivo e ben 11 rotoli di carta termica adesiva per realizzare i tuoi capolavori. Prendilo adesso a 26€ circa appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “YFIL9VOG”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni. Disponibilità super limitata.

Stampante termica smart a metà prezzo su Amazon

Un prodotto spettacolare, che ti consentirà di stampare direttamente dallo smartphone qualsiasi cosa desideri. Per questo motivo, è perfetto per divertirti, ma anche per lavorare. Ad esempio, se utilizzi un sistema di POS mobile, puoi usarlo per stampare ricevute.

La completissima applicazione per smartphone, ti permetterà di scegliere fra un sacco di possibilità di personalizzazione. Basterà accendere la stampante termica smart, aggiungere il rotolo di carta e iniziare subito a stampare.

Per fare un eccezionale affare su Amazon, e prendere il kit con ben 11 rotoli di carta autoadesiva gratis, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e applicare il codice “YFIL9VOG” prima di completare l’ordine. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è assolutamente limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.