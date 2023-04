Stampante termica smart a 23€: sconto 40%, NON SERVE inchiostro (Amazon)

La stampante termica smart è un prodotto a mio avviso semplicemente geniale. Lo abbini allo smartphone, inserisci l’apposito rotolo di carta, e inizia il divertimento. Puoi stampare, in bianco e nero, qualsiasi cosa desideri. Proprio questo lo rende un dispositivo tanto sfizioso, quanto effettivamente utile. Infatti, puoi anche stampare note, promemorie e ricevute di POS! Super compatto, è dotato di batteria integrata ricaricabile e puoi quindi utilizzarlo ovunque desideri senza il vincolo dei cavi. Gestisci tutto tramite applicazione per Android e iOS.

Con l’eccezionale sconto del 40%, il prezzo è piccolissimo su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo. Lo prendi a 23€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Un dispositivo spettacolare, che – grazie alla tecnologia termica – è in grado di stampare senza inchiostro: non dovrai comprare alcuna cartuccia per la ricarica, godendo così di un risparmio eccezionale. Basterà munirsi di rotoli per la stampa e non servirà altro. Costano pochissimo e ce ne sono anche di adesivi. Ad esempio, questo kit da 10 pezzi in offerta a 12,99€ è composto da 5 rotoli standard e 5 con parte posteriore adesiva.

Stampa in bianco e nero qualsiasi cosa desideri, dai testi alle immagini, passando per ricevute e note. Realizza le tue stampe ovunque, grazie alla batteria integrata ricaricabile. Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento e ottieni subito lo sconto del 40% su questa spettacolare stampante termica smart. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartela a 23€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii velocissimo, la disponibilità in promozione è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.