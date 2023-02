Stampante termica smart a 21€ su Amazon: NON serve inchiostro, prezzo ridicolo

La stampante termica smart è un prodotto geniale. Non usa inchiostro, innanzitutto, quindi non servirà acquistare ricariche. Ancora, è perfetto da abbinare allo smartphone per stampare – tramite la completissima applicazione – qualsiasi cosa ti serva. Divertente da usare nel tempo libero, è anche un ottimo strumento di lavoro. Ad esempio, è perfetta per stampare le ricevute create durante l’utilizzo del POS mobile. Aggiungi semplicemente il titolo di carta ed è pronto all’uso. Grazie alla batteria integrata ricaricabile, potrai usarlo ovunque senza il vincolo dei cavi.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon, portando a casa questo ottimo dispositivo intelligente a 21€ circa appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “ILQG5FKZ”. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Bellissimo e utile, è un gadget assolutamente geniale. Abbinalo in Bluetooth al tuo smartphone, scarica l’apposita applicazione e poi aggiungi il rotolo di carta (costa pochissimo ed è reperibile su Amazon). A quel punto, scegli cosa desideri stampare e avvia il processo. Grazie alla tecnologia termica, non verrà in alcun caso utilizzato inchiostro che – quindi – non dovrai mai acquistare.

Approfitta del mini prezzo Amazon del momento e porta adesso a casa questa stampante termica smart a mini prezzo: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice “ILQG5FKZ”. La prendi a 21€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.