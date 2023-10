Stampante termica portatile A4 al MINIMO STORICO su Amazon

Se stai cercando la soluzione di stampa perfetta per soddisfare le tue esigenze di studio e lavoro d’ufficio ti sorprendiamo con l’incredibile Stampante Termica PeriPage A40 disponibile su Amazon al prezzo minimo storico di 132,99 euro.

Questa stampante termica portatile A4 è pronta a semplificare la tua vita e a migliorare la tua produttività. Scopri come può fare la differenza per te.

Stampante termica portatile A4 in offerta: le caratteristiche

La Stampante Termica PeriPage A40 è l’assistente ideale per chi è sempre in movimento. Che tu sia in ufficio, a scuola o in viaggio d’affari, questa stampante è pronta a fare il lavoro. È perfetta per la stampa di documenti PDF, testi, pagine web, contratti, foto, immagini e molto altro ancora. È dotata di un’app intuitiva che ti consente di personalizzare facilmente le impostazioni di stampa e di iniziare subito.

La stampante supporta sia i dispositivi iOS che Android tramite connessione Bluetooth. Basta scaricare l’app (PeriPage) o il driver dal sito Web ufficiale, e sarai in grado di stampare direttamente dai tuoi dispositivi mobili. Per coloro che preferiscono la stampa dal computer, è disponibile un driver dedicato.

La stampante PeriPage A40 ti offre flessibilità con diverse dimensioni di stampa, tra cui A4, 4″, 3″ e 2″. Grazie a due clip regolabili, puoi personalizzare la larghezza della carta termica per soddisfare le tue specifiche esigenze di stampa. Inoltre, puoi utilizzare sia carta in rotolo che carta pieghevole, a seconda delle tue preferenze.

Questa stampante è dotata di una testina di stampa di alta qualità, progettata per resistere a oltre 50 km di stampa, equivalente a circa 168.000 fogli A4. La tecnologia di stampa termica avanzata significa che non dovrai mai preoccuparti delle cartucce d’inchiostro o di materiali di consumo. È una scelta ecologica che risparmia energia e rispetta l’ambiente.

Con dimensioni compatte (265x80x45 mm / 10,4×3,1×1,8 pollici) e batterie ricaricabili integrate da 2600 mAh, questa stampante è ideale da portare ovunque tu vada. Dopo una carica completa, può stampare continuamente per 3 ore e ha un tempo di attesa eccezionale di 90 giorni. Non importa dove ti trovi, avrai sempre una soluzione di stampa affidabile a portata di mano.

Non perdere l’opportunità di ottenere la Stampante Termica PeriPage A40 al prezzo minimo storico di 132,99 euro su Amazon.

