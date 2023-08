Stampante HP in forte sconto su Amazon: il prezzo crolla del 47%

E così stai cercando una stampante multifunzione, che ti permetta di stampare e scannerizzare i tuoi documenti comodamente da casa — e se poi è anche possibile risparmiare e portarsi a casa un ottimo prodotto ad un prezzo competitivo, tanto meglio.

Non ti preoccupare, ti veniamo subito in soccorso con un prodotto in forte offerta che fa assolutamente al caso tuo. Oggi Amazon propone la stampante multifunzione HP Envy 6020e 223N4Bn ad un prezzo scontato. Normalmente la pagheresti quasi 120€, ma oggi, grazie all’offerta che ti segnaliamo, può essere tua a solamente 63,99€. Il risparmio è impressionante: a maggior ragione, ti suggeriamo di fare in fretta e metterla subito nel carrello, perché c’è il rischio che vada in esaurimento molto rapidamente.

Questa stampante è ricca di risorse e ti consente di stampare i tuoi documenti direttamente dal tuo dispositivo preferito. Potrai stampare da pc, smartphone e tablet grazie all’applicazione ufficiale HP Smart. La Envy 6020e dispone di connettività Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria.

Quante alle prestazioni di stampa, nota bene: questa stampante può stampare sia in b/n che a colori. Funziona a getto d’inchiostro con risoluzione fino a 300 x 300 dpi e ovviamente potirai scegliere il tuo formato di carta preferito, tra A4, A5 e A6. Ti ricordiamo che, come per tutti i prodotti HP, potrai usare questa stampante esclusivamente con le cartucce ufficiali: incluso con l’acquisto riceverai tre mesi di Insta Ink gratuiti, l’abbonamento di HP per ricevere le cartucce comodamente a casa.

Non farti scappare questa offerta e acquista la stampante HP Envy 6020e 223N4B con uno sconto del 43%.

