Stampa, scansiona, copia a casa con HP Deskjet a 45€, inchiostro GRATIS

Stanco di andare sempre in copisteria per fare anche la più semplice copia o scannerizzazione del tuo documento di identità? E ci credo, senza una stampante in casa anche la più semplice delle mansioni diventa uno stress e allora perché non rimediare? La HP Deskjet è il modello perfetto da avere in casa perché è multifunzione, occupa poco spazio e ti regala 6 mesi di inchiostro gratuitamente.

Con il ribasso del 31% ecco che te la porti a casa con appena 44,99€ quindi come farne a meno? Collegati immediatamente su Amazon dove trovi questa promozione e aggiungila al carrello con un click.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

HP Deskjet: la stampante multifunzione che ti semplifica la vita

Trattandosi di un modello multifunzione questa stampante non ti fa mancare niente. Sopra hai lo scanner che ti fa copiare e scannerizzare qualunque genere di documento. Semplicissima da utilizzare hai la possibilità di avere quello di cui hai bisogno sempre in casa.

La cosa più interessante è che con l’acquisto ti vengono offerti 6 mesi di Instant Ink gratuitamente. Se non lo conosci, questo è un abbonamento che calcola in automatico quanto inchiostro consumi e ti recapita, ogni mese a casa, le ricariche di cui hai bisogno in automatico. Non ti preoccupare perché puoi anche disattivarlo se non sei interessato, ma sappi che i piani si rinnovano a partire da 0,99€ al mese quindi facci un pensiero.

Tornando alla stampante, è semplicissima da utilizzare. Ha le funzioni base ed è dotata di WiFi quindi la utilizzi anche senza fili e connessioni con cavi. Se scarichi l’app su smartphone, ad esempio, mandi tutto in stampa con un click.

