Stampa ma SENZA inchiostro con la mini stampante TASCABILE, geniale

Hai mai pensato che si potesse stampare senza inchiostro? Beh, se ti sembra assurdo pensa un po’ alla vita di tutti i giorni e realizza che è assolutamente possibile. Ad esempio mediante la carta termica. Ebbene sì e conta che puoi farlo ovunque tu voglia se hai a disposizione una stampante mini come questa qui.

Geniale e smart, la colleghi allo smartphone e il gioco è fatto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Stampante termica: una rivelazione eccezionale

Piccola e tascabile, questa stampante termica ti permette di rendere reali e in carta foto, codici QR, appunti, testi o qualunque altra cosa ti venga in mente.

Eccezionale sotto tutti i punti di vista, da utilizzare è semplicissima visto che non devi far altro che collegarla al tuo smartphone e mandare in stampa quello che vuoi con un solo tap.

Sbizzarrisciti più che vuoi, non avrai bisogno di nient’altro che del rullo di carta termico che puoi trovare praticamente ovunque.

Ti faccio sapere che non hai bisogno neanche di pile o batterie visto che il sistema è completamente ricaricabile: lo colleghi con il cavo all’alimentatore del tuo smartphone e torna come nuovo.

Cosa ne pensi? Una genialata sotto tutti i punti di vista.

