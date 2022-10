Sta arrivando il primo telefono di Xiaomi con ricarica da 210W

In queste ore abbiamo appreso che il primo smartphone di Xiaomi avente la ricarica da 210W sarà il Redmi Note 12 Explorer. Curioso come la compagnia cinese abbia deciso di inserire la feature di punta su un device di fascia media del suo sub brand e non sugli imminenti Xiaomi 13 prossimi al lancio.

Ad ogni modo, restate connessi perché l’azienda presenterà la gamma Note 12 (per il mercato cinese) fra pochissime ore. La line-up è molto attesa nel mercato locale visto che in patria vende tantissimo. Anche da noi ottiene un buon successo, tanto che i Redmi Note 11 sono andati a ruba più volte in quest’anno. A proposito, se volete, c’è il Note 11 Pro in super offerta su Amazon a soli 289,90€.

Redmi Note 12 sarà il primo Xiaomi con ricarica da 210W

Se ricordate, il record per la ricarica più veloce apparteneva a iQOO che, fino a poco fa, deteneva lo scettro con la fast charge via cavo da 200W inserita sull’iQOO 10 Pro. In soli dieci minuti riusciva a caricare il dispositivo da 0 a 100.

Redmi Note 12 farà di meglio: offrendo una ricarica da 210W, diventerà il telefono con la tecnologia più veloce al mondo superando così tutti i competitor. La capacità della batteria sarà più contenuta però: 4300 mAh; questa cella energetica si ricaricherà completamente in soli 9 minuti.

Fra le altre cose ci aspettiamo uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate di 120 hz, supporto alla profondità colore a 10 bit. Sotto la scocca ci sarà il processore Dimensity 1080, così come sul fratello Redmi Note 12 Pro. Non mancherà una configurazione con RAM da 8 GB e memoria interna da 256 GB. Il sistema operativo sarà Android 12 con skin MIUI 13; arriverà Android 13.

Sul fronte fotografico ci aspettiamo una selfiecam da 16 Mpx e posteriormente una main camera da 200 Mega con OIS, un’ultrawide da 8 Mpx e una macro da 2 Mpx. Sarà disponibile in Midnight Dark. Non vediamo l’ora di vedere questo smartphone nel nostro continente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.