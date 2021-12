Sta arrivando il primo flagship di Redmi con schermo 2K

Il primo telefono di Redmi con display 2K pollici è sempre più vicino al debutto. Secondo quanto riferito, Xiaomi porterà presto sul mercato un device con pannello 2K e risoluzione di 1440p. Farà parte del suo sottomarchio di fascia media.

Quale sarà il misterioso smartphone Redmi con schermo 2K?

Le informazioni provengono dall'insider del settore Digital Chat Station che ha affermato attraverso un post su Weibo che un telefono del genere è stato ora “pianificato”, suggerendo il suo imminente lancio. Il tipster aveva precedentemente rivelato che la gamma Redmi K50 non sarebbe arrivata con un display 2K, quindi il modello in arrivo con lo schermo ad alta risoluzione è ancora sconosciuto al momento. Potrebbe anche far parte di una serie completamente nuova.

La serie Mi 11 di punta di Xiaomi è già dotata di pannello 2K. Le specifiche sono associate ai telefoni di punta, quindi è probabile che anche il prossimo flagship del sub brand disporrà di un prezzo premium. Tuttavia, i telefoni Redmi sono noti per essere abbastanza convenienti per gli utenti.

Il precedente fiore all'occhiello della società – il Redmi K40 Pro che vende anche come Mi 11X Pro in India – è rimasto con un display 1080p nonostante avesse specifiche di alto livello letteralmente in ogni altro comparto. Sarebbe quindi davvero la prima volta che un telefono del genere dell'OEM cinese disponga di una simile feature.

Un display 2K su un telefono Redmi è anche un'indicazione della crescente indipendenza dalla casa madre. In precedenza, la società aveva annunciato che avrebbe presto applicato diversi stili di temi MIUI sui suoi telefoni per distinguerli dai modelli della serie Xiaomi.