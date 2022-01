Sta arrivando il Mac Mini più potente di sempre, finalmente

Si dice che nel corso del primo evento speciale di Apple del 2022, l'azienda svelerà un Mac Mini aggiornato con chipset M1 Pro e M1 Max; ecco cosa ha affermato un leaker nelle ore precedenti.

Apple: il Mac Mini sarà destinato ai professionisti

Si prevede che Apple lancerà una serie di nuovi prodotti in un evento speciale di primavera, all'interno del quale vedremo un nuovissimo iPhone SE 3 con 5G e un iPad Air di quinta generazione. Tra l'elenco dei nuovi arrivi potrebbe esserci il Mac Mini riprogettato.

Secondo l'affidabile leaker @Dylandkt su Twitter, il keynote di primavera di Apple presenterà “il Mac Mini con M1 Pro e M1 Max“. Se fosse vero, ciò offrirà ai consumatori un paio di opzioni di processore più veloci, rispetto all'M1 incluso nella versione iniziale.

In un ulteriore chiarimento, Dylan conferma “un nuovo design è in arrivo” per il computer di piccole dimensioni della mela. I rumor suggeriscono che il Mac Mini 2022 sarà più sottile, avrà una parte superiore in policarbonato, più porte sul retro e una connessione per l'alimentazione magnetica.

Il tweet del leaker diceva anche che il Mac Mini non sarà necessariamente l'unico Mac ad essere presentato nel keynote. Si dice che ci sarà anche un iMac Pro da 27 pollici. Tuttavia, alcuni dubbi in merito vengono espressi anche dal tipster, che offre di aver sentito “preoccupazioni per quanto riguarda la produzione“.

Pochi giorni fa, Dylan ha twittato che ci sarà un nuovo chip M1 all'orizzonte, capace di battere l'M1 Pro e l'M1 Max in termini di prestazioni, grazie all'utilizzo di una CPU a 12 core. Potrebbe essere inserito nell'agognato Mac/iMac Pro di fine anno: staremo a vedere.