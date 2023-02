SSD esterno Samsung da 2 TB: a QUESTO PREZZO è un VERO AFFARE (-46%)

Chi è alla ricerca del miglior SSD esterno da acquistare per poter contare su tanto spazio d’archiviazione aggiuntivo può valutare, con molta attenzione, la nuova offerta Amazon riservata al modello Samsung T7 MU-PC2T0T. Si tratta di un ottimo SSD esterno con interfaccia USB 3.2 Gen 2 che mette a disposizione ben 2 TB di spazio d’archiviazione ad un prezzo molto conveniente.

Con l'offerta in corso, infatti, l'SSD di Samsung è disponibile al prezzo scontato di 180 euro invece di 334 euro con uno sconto del 46%. Da notare che è anche possibile optare per il pagamento in 5 rate mensili da 36 euro.

Nuovo SSD esterno: questo modello di Samsung da 2 TB è in forte sconto su Amazon

La nuova promozione dedicata al Samsung T7 MU-PC2T0T è da cogliere al volo se si sta cercando un nuovo SSD esterno da 2 TB. Si tratta di un modello con interfaccia USB 3.2 Gen 2 con banda passante fino a 10 Gbps. Il modello in questione è in grado di raggiungere una velocità di trasferimento fino a 1050 MB al secondo, valore superiore di 9,5 volte quello di un tradizionale HDD. La scocca è in metallo e protegge al meglio la memoria interna da eventuali urti e cadute. Da non sottovalutare la sicurezza: la memoria SSD di Samsung, infatti, può essere protetta con la crittografia AES a 256 bit.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare un nuovo SSD esterno di Samsung al prezzo scontato di 180 euro invece di 334 euro. Lo sconto applicato è del 46% e garantisce un risparmio notevole. Da notare che è anche possibile optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 36 euro. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

