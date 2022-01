SSD esterno Samsung da 1TB: OTTIMO SCONTO su Amazon (-30 euro)

L'SSD esterno Samsung Memorie T7 Touch si caratterizza per uno storage interno pari a ben 1TB, quantitativo di spazio non sempre fornito con le unità rintracciabili in questa fascia di prezzo. A quanto appena detto si unisce una solidità costruttiva che garantisce la massima resistenza, oltre che dimensioni e peso contenuti in favore della portabilità. Non perdere questa ghiotta occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 16%, pagherai 149,99 euro con un risparmio di quasi 30 euro.

SSD esterno Samsung Memorie T7 Touch da 1TB in offerta ad un prezzo ridicolo

Questo apparecchio può contare su una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, ben 9.5 volte più veloce di un classico hard disk esterno.

A bordo troviamo un ingresso USB 3.2 di seconda generazione. Privacy assicurata, grazie al lettore di impronte digitali integrato. In aggiunta, è possibile impostare una protezione con password basata sul sistema di crittografia hardware AES a 256 bit. Garantita la piena compatibilità con Windows 7 e versioni successive, Mac OS X 10.10 e versioni successive o Android 5.1 (Lollipop) e versioni successive.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello il tuo SSD esterno Samsung Memorie T7 Touch da 1TB: oltre ad un notevole risparmio di spesa, lo riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.