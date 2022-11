SSD da 2TB per PS5: strepitosa offerta Black Friday, risparmi 250 euro

Lo saprai già, ma sono iniziate le offerte per la settimana del Black Friday di Amazon. Fino al 28 novembre, avremo la possibilità di acquistare numerosi prodotti a prezzo scontato rispetto l’originale. In questo caso, ci concentriamo su questo ottimo e velocissimo SSD Samsung da 2TB compatibile con PC e PlayStation 5 che puoi avere con uno sconto di 250 euro.

SSD 2TB per PS5 in offerta su Amazon per il Black Friday

Questo SSD, dalla memoria strepitosa di ben 2TB, più del doppio rispetto quella offerta da PlayStation 5 (825GB), ti garantisce una velocità di lettura sequenziale fino a 7000 MB al secondo, dandoti la possibilità di sfruttare al meglio tutte le caratteristiche della console.

Progettato appositamente per essere compatibile con PS5, ti permette di avere caricamenti rapidi e immediati, oltre a tanto spazio in più a disposizione per i tuoi giochi e salvataggi. Naturalmente, se preferisci puoi utilizzarlo anche su PC.

L’offerta è davvero da non lasciarsi scappare: 216,29 euro invece di 469,99 e con la possibilità di pagare in cinque comode rate da 43,26 euro al mese. Hai anche la spedizione Prime inclusa, quindi potrai riceverlo a casa già nella giornata di domani. E se vuoi sapere come montarlo, dai un’occhiata al nostro approfondimento.

