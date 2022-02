Come aumentare la memoria di PS5 con SSD o Hard Disk esterno

Per chi tra di voi è un fortunato possessore di una PS5 è perfettamente consapevole del fatto che la memoria a disposizione per l'installazione dei giochi è un po' pochina. Se l'SSD installato nella console è di 825 GB, a causa dello spazio occupato dagli applicativi di sistema esso si riduce a soli 664 utilizzabili. Se pensiamo che alcuni giochi possono avvicinarsi alla quota di 100 GB ciascuno, il rischio di finire presto lo spazio è molto concreto. Quindi, come aumentare la memoria di PlayStation 5? Ci sono due possibilità.

PS5: come aumentare la memoria installando un hard disk secondario

La chance più economica e probabilmente anche più immediata è quella di affidarsi ad un comune hard disk esterno. Su Amazon.it ne trovate a bizzeffe, l'importante è che il disco rispetti i seguenti requisiti:

Una memoria minima di 250 GB

Il supporto USB 3.0

Vi consigliamo le seguenti proposte:

Una volta acquistato, o nel caso abbiate deciso di “riciclare” un hard disk che possedete in casa, vi basterà collegarlo alla vostra PS5 e procedere con i seguenti passaggi:

Accendete la PlayStation 5 con l'hard disk collegato ad una delle porte USB; Aprite il menu “Impostazioni“; Aprite l'opzione “Memoria di Archiviazione” e poi “Memoria di Archiviazione Espansa“; Selezionate il disco rigido che avete collegato e date il via alla formattazione. Assicuratevi ovviamente di non avere dati che vi interessano al suo interno altrimenti li perdereste per sempre.

Completata questa procedura, il vostro hard disk sarà liberamente utilizzabile sia su PS5 sia, se fosse necessario, anche su PS4. Fate attenzione però: una soluzione del genere non vi permette di eseguire i giochi PlayStation 5 installati in questa memoria, ma dovrete sempre passarli sull'SSD principale per eseguirli.

Tuttavia, dato che il passaggio dall'hard disk al disco a stato solido è estremamente veloce, è una buona opzione per “conservare” dei titoli che magari non state giocando senza la necessità di doverli reinstallare o riscaricare del tutto in un secondo momento.

PlayStation 5: come aumentare la memoria installando un nuovo SSD

La soluzione meno economica, ma nel complesso più efficace è ovviamente quella di acquistare un nuovo SSD e installarlo nella console. Dopo un atteso aggiornamento, è adesso possibile montare degli SSD secondario di tipo M2 su uno slot interno. La procedura non è immediata come collegare un hard disk tramite un cavo USB, ma il video seguente vi sarà d'aiuto.

Ricordatevi però che l'SSD che acquistate deve avere una velocità pari o superiore ai 5.5 GB al secondo, altrimenti non funzionerà sulla vostra PS5. Di seguito, una selezione di articoli che potete acquistare:

In questo caso non ci sono ovviamente i limiti degli hard disk esterni. Potete eseguire tranquillamente anche i giochi PS5 archiviati sul vostro nuovo SSD.