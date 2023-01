Srhythm NC75 Pro: cuffie wireless con 40h di ascolto a un OTTIMO prezzo

Se stai cercando delle cuffie Over-ear che ti permettano di ascoltare la tua musica ovunque garantendoti un’esperienza unica, allora dai un’occhiata a questa offerta di Amazon. Metti subito nel tuo carrello Srhythm NC75 Pro a soli 65,44 euro, invece che 76,98 euro, applicando il coupon in pagina.

Anche se non siamo di fronte a uno sconto spaventoso, per queste cuffie è decisamente interessante. Le Srhythm NC75 Pro offrono un ascolto incredibile, un suono pulito e potente che ti permetterà di percepire ogni dettaglio. Sono perfette anche per fare chiamate. Godono della cancellazione attiva della rumore e hanno una mega batteria.

Srhythm NC75 Pro: l’eccellenza a prezzo accessibile

Il design delle Srhythm NC75 Pro ti garantirà il massimo del comfort. Hanno infatti dei comodissimi padiglioni Over-ear che non stringono e offrono un ottimo isolamento acustico. L’archetto regolabile si adagia comodamente alla testa, ed essendo molto leggere, le puoi tenere per diverse ore senza problemi. Il doppio driver da 40mm regala un suono incredibilmente reale e coinvolgente.

La tecnologia di riduzione del rumore ti consente di usarle ovunque, anche in mezzo al traffico, riuscendo comunque a percepire la musica, o chi ti sta parlando, in modo perfetto. La connessione Bluetooth è stabile e a bassissima latenza. Guardare film o giocare sarà un’esperienza unica. Hanno dei comodi comandi per regolare il volume, rispondere alle chiamate o passare da una traccia all’altra. Grazie alla batteria enorme di ben 750 mAh, puoi usarle per 40 ore consecutive. E con sono 5 minuti si ricarica avrai altre 2 ore di ascolto.

Dato che è uno degli articoli più gettonati su Amazon dovrai essere rapido per riuscire ad averle a questo prezzo. Per cui acquista subito le tue Srhythm NC75 Pro a soli 65,44 euro, invece che 76,98 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.