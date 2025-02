Spyware rubano i tuoi dati senza che te ne accorgi: come proteggerti oggi

Esistono oggi spyware molto pericolosi che sono in grado di rubare i tuoi dati senza che tu te ne accorga. Si insidiano nel tuo smartphone e sono in grado di carpire tutte le tue informazioni sensibili per gli scopi più illeciti. La minaccia scoperta dai ricercatori è Graphite, creato dall’azienda israeliana Paragon.

Questo spyware è diventato presto famoso perché, usato per spiare attivisti e giornalisti sia in Italia che in altri Paesi di tutto il mondo, era stato venduto da Paragon anche al governo italiano. Ma come fa a rubare i dati dai telefoni e dai computer degli utenti?

“L’aspetto più preoccupante è che Graphite è uno spyware zero-click: può infettare i dispositivi senza alcuna azione da parte dell’utente”, hanno spiegato gli esperti in cybersicurezza di Panda Security, nota azienda esperta in sicurezza e minacce informatiche.

Lo spyware è fondamentalmente un software utilizzato per spiare le persone. Si installa su un dispositivo e comincia a registrare dati di vario tipo che vengono regolarmente inviati a un server remoto, solitamente controllato da un criminale. Sono due gli scopi principali per cui è utilizzata questa minaccia:

furto di identità e dati personali con l’obiettivo di violare gli account della vittima e il suo conto bancario; spiare conversazioni e attività online con fini politici o investigativi.

La pericolosità dello spyware Graphite è emersa grazie alla capacità di WhatsApp nell’individuare questo attacco hacker, informando gli utenti in merito alla violazione e scoprendo che si trattava per lo più di giornalisti e attivisti, 90 in tutto il mondo. Il loro smartphone era sotto controllo.

Devo preoccuparmi di questo spyware?

“È poco probabile che le autorità o altre organizzazioni utilizzino lo spyware Graphite per spiare il tuo telefono, a meno che tu non abbia un profilo a rischio (giornalista, attivista, politico ecc.)”, hanno spiegato gli esperti di Panda Security tranquillizzando così l’utente medio.

“Invece, è più probabile che tu possa prendere un altro spyware sul telefono, magari meno sofisticato di Graphite, ma pur sempre pericoloso. La buona notizia è che gli spyware “normali” non sono zero-click e di solito hanno bisogno di un errore da parte della vittima per installarsi, come un clic su un allegato di un’email o un annuncio pubblicitario fraudolento”.

Puoi capire se il tuo smartphone è infetto da alcuni segnali pratici. Ad esempio, la batteria si scarica più rapidamente del solito e il telefono si surriscalda inspiegabilmente. Oppure è possibile che aumenti il traffico dati così come l’utilizzo della RAM. Attenzione anche ai codici monouso e ad altri messaggi solitamente collegati a tentativi di accesso ai tuoi account.

Come proteggerti

Per non correre rischi ed evitare spyware sul proprio smartphone è fondamentale prima di tutto evitare di interagire con email o messaggi di dubbia provenienza e contenenti link o codici monouso.

Inoltre, è importante dotarsi di una buona protezione antivirus e di una connessione sicura supportata magari da un servizio VPN che rende tutto completamente anonimo.